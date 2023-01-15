إحالة المتهمين بقتل طالب بالمحلة للمفتى وتحديد جلسة 19 فبراير للحكم

الغربية مصطفى عادل

أحالت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي المتهمين بقتل الطفل يوسف مصطفى ناجي سليمان، عمدا مع سبق الإصرار والترصد والمعروف إعلاميا بـ "ضحية الأيفون" في القضية رقم 7962 لسنة 2022 جنايات أول المحلة والمقيدة برقم 1146 لسنة 2022 كلي شرق طنطا، لفضيلة مفتى الجمهورية، وتحديد جلسة 19 فبراير للنطق بالحكم.

كانت المحكمة قد عقدت اليوم بحضور المتهمين بقتل المجني عليه، وسط اجراءات أمنية مشددة، وسمحت المحكمة لاسرة المجني عليه بالحضور واستمعت هيئة المحكمة للمرافعات ورفعت الجلسة للمداولة واصدرت قرارها المتقدم.

كانت الجلسة الماضية قد شهدت استماع هيئة المحكمة لأقوال والدة الضحية والتي أكدت بأن نجلها قُتل على يد المتهمين وقاموا بذبحه وفوجئت بالواقعة عندما ابلغوني بأن نجلي يرقد بالمستشفي بين الحياة والموت

وأشارت أن نجلها وصل المستشفي وحالته متأخرة وفقد الكثير من دمه بسبب تعرضه لاصابة بالغة وتوفي داخل المستشفي متأثرا باصابته.

واستمعت هيئة المحكمة لاقوال شهود الواقعة الذين اكدوا أن المتهمين تشاجرا مع المجني عليه أثناء تواجدهم في عزاء أحد اصدقائهم، وبعد العزاء قاموا بالتعدي عليه باسلحة بيضاء وتم نقله للمستشفي.

وترجع الواقعة لشهر يونيه الماضي بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول جثة طفل للمستشفي العام مصاب بجرح طعني بالرقبة وحالته حرجة

انتقلت الاجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الوقوف على ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها واحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما وتجديد حبسهما عدة مرات واحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات، واصدرت المحكمة حكمها المتقدم.