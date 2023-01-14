المشدد 10 سنوات للمتهمين بإدارة شقة لتصنيع مخدر الشابو بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

عاقبت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، متهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل متهم لإدارتهما مصنعا لتصنيع مخدر الشابو داخل شقة سكنية بمنطقة منشية البكري ثان المحلة.

كانت الأجهزة الأمنية قد وجهت ضربة أمنية موجعة لتجار المواد المخدرة بعدما داهمت شقة سكنية بمنطقة منشية البكري بعد ورود معلومات عن قيام خارجين عن القانون بتجهيزها وادارتها لتصنيع المواد المخدرةوخاصة مخدر الشابو وترويجه على عملائهم .

وتم إعداد حملة أمنية مكبرة استهدفت الشقة وتم ضبط المتهمين وعثر بداخلها على كميات كبيرة من المواد المستخدمة في التصنيع، وكمية كبيرة من مخدر الشابو معدة للبيع.

تم التحفظ على المضبوطات وفرض حراسة أمنية على الشقة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية واحالتهم للمحاكمة الجنائية، التي تداولت القضية واصدرت حكمها المتقدم.