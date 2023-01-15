أهم 3 أعراض تنذر بعدوى كورونا مع المتغيرات الحالية.. منها التهاب الحلق

كتبت فاطمة خليل

هناك العديد من المتغيرات الفرعية من متغير أوميكرون لكورونا السائدة في أجزاء مختلفة من العالم، مثل BF.7 الذي يسيطر في الصين و XBB 1.5 في الولايات المتحدة، ووفقًا لتطبيق Zoe COVID Study في المملكة المتحدة، الذي يتتبع أعراض كورونا السائدة من خلال مستخدمي التطبيق ، إليك أهم 3 أعراض لكورونا تدل على استمرار العدوى يجب الانتباه إليها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أهم 3 أعراض يمكن أن تنبهك لعدوى كورونا مع المتغيرات الحالية

التهاب البلعوم أو التهاب الحلق

يُعرف التهاب البلعوم باسم التهاب الحلق عندما تواجه هذه الأعراض ، قد تشعر بعدم الراحة أو الألم أو الحكة في حلقك. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى صعوبة في بلع طعامك.

يعد التهاب الحلق أحد أكثر علامات كورونا شيوعًا وكذلك أحد العلامات المبكرة التي قد تواجهها عند الإصابة.

عادة ما تظهر في الأسبوع الأول من الإصابة بعدوى كورونا عادة ما يتحسن الانزعاج المرتبط بهذه الأعراض في كل يوم تالي.

سيلان الأنف

يشير إلى إفرازات خالية من المخاط الرقيق من أنفك على الرغم من أنها علامة شائعة للإصابة بعدوى كورونا ، إلا أن تطبيق الدراسة يحذر من أن ما إذا كان سيلان الأنف ناتجًا عن كورونا يعتمد على مدى انتشار العدوى في ذلك الوقت.

تُظهر بيانات التطبيق أنه عندما تكون معدلات كورونا مرتفعة، فإن احتمالية أن يكون سيلان الأنف بسبب عدوى فيروس كورونا مرتفعة.

احتقان أو انسداد بالأنف

بصرف النظر عن سيلان الأنف، يمكن أن يتسبب مرض كورونا أيضًا في ظهور علامة شائعة أخرى في أنفك - الاحتقان أو انسداد الأنف.

يحدث احتقان الأنف عندما تنتفخ الأوعية الدموية في أنفك بسبب السوائل الزائدة يمكن أن يحدث هذا الشعور بانسداد الأنف مع أو بدون إفرازات.

أعراض أخرى لكورونا

بصرف النظر عن الأعراض المذكورة أعلاه هناك بعض الأعراض الأخرى لفيروس كورونا التي يجب الانتباه إليها:

- العطس

- سعال بدون بلغم

-صداع الرأس

- السعال مع البلغم

-صوت أجش

- أوجاع وآلام في العضلات

- تغير حاسة الشم