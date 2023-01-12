الصحة العالمية تؤكد أهمية مشاركة المعلومات حول التسلسل الجينى لـ كورونا

كتبت أمل علام

أكد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أهمية مشاركة المعلومات حول التسلسل الجينى لفيروس كورونا

وأضاف تيدروس، فى بيان نقله موقع الأمم المتحدة الإلكترونى، أن التعرف على التسلسل الجينى لفيروس كورونا أمر حيوى للكشف عن المتغيرات الجديدة وتتبعها ويجب تكثيف مشاركة هذه المعلومات على مستوى العالم.

وأشار إلى أنه "منذ ذروة موجة أوميكرون، انخفض عدد التسلسلات التى تتم مشاركتها بأكثر من 90% وانخفض عدد البلدان التى تشارك التسلسلات بمقدار الثلث".

وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية إلى أن التسلسل الأول للفيروس المسبب لكورونا تمت مشاركته مع العالم منذ 3 سنوات مما مكّن من تطوير الاختبارات واللقاحات ضد المرض.

وقال: "إننا نحث جميع البلدان التى تشهد الآن انتقالًا مكثفًا لزيادة التسلسل ومشاركة تلك التسلسلات".