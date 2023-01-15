أسوشيتدبرس: تأهب لمزيد من الفيضانات والأمطار بكاليفورنيا بسبب العواصف

كتبت ــ ريم عبد الحميد

تعرضت ولاية كاليفورنيا، التي تشهد موجة من الطقس السيئ مستمرة منذ عدة أيام، لمزيد من الرياح العاصفة والأمطار والثلوج أمس، السبت، مما زاد المخاوف من احتمال حدوث فيضانات، وتسبب فى انقاطاع بالكهرباء وجعل السفر خطيرا، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن مجموعات من الأمطار المصحوبة برياح عاتية بدأت فى الشمال وانتشرت إلى الجنوب، مع توقع مزيد من العواصف خلال الساعات القادمة.

وكان أكثر من 68 ألف من عملاء الكهرباء قد تعرضوا لقطع الخدمات عنهم، قبل أن ينخفض هذا العدد إلى النصف خلال فترة بعد ظهر السبت.

وصدرت تحذيرات من الفيضانات فى المنطقة شمال خليج سان فرانسيسكو، بما فى ذلك مارين ونابا وسونوما وميندوسينو. وفى الجنوب، تم نشر التحذيرات فى أجزاء مقاطعات سان ماتيو وسانات كروز. وصدر أمر إجلاء للمواطنين فى منطقة ويلتون فى جنوب شرق مقاطعة ساكرامنتو.

وقال حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، الواقع أن ما تشهده الولاية هو الموجة الثامنة من تسع موجات مما يسمى بالأنهار الجوية، وهى عواصف تتسبب فى هطول كميات كبيرة من الامطار ويمكن أن تتسبب فى حدوث فيضانات وتسبب الانهيارات الطينية وتؤدى إلى خسائر فى الأرواح بالإضافة إلى أضرار جسيمة فى الممتلكات.

وذكرت أسوشيتدبرس، أن هناك 19 وفاة على الأقل مرتبطة بالعواصف، ولا يزال طفلا عمره 5 سنوات مفقودا بعد أن جرفته المياه خارج سيارة والدته قبل أيام. وكان أكثر من نصف الوفيات راكبى الدراجات البخارية، وكان من الممكن تجنب بعضها لو التزام السائقون بشارات غلق الطرق، بحسب ما قال المسئولون.