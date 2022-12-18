اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

صعوبة بالتنفس وتشنجات.. الصحة تكشف أعراضا جديدة للإصابة بالأنفلونزا

الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:18 م
صعوبة بالتنفس وتشنجات.. الصحة تكشف أعراضا جديدة للإصابة بالأنفلونزا انفوجراف لوزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان: إن أعراض الأنفلونزا بتتفاوت فى حدتها من شخص إلى آخر وتابعت الوزارة أن من أهم أعراض الإصابة بالأنفلونزا وجود صعوبة فى التنفس أو ألم فى الصدر أو التشنجات.

وتابعت وزارة الصحة والسكان فى منشور اليوم: تطعيم الأنفلونزا الموسمية السنوى من الطرق للمساعدة فى الحماية من الأنفلونزا.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات هامة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وواحد من أهم وسائل الوقاية من أمراض الجهاز التنفسى، مضيفا أن لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مرتبط بوقت محدد ويمكن أخد اللقاحات فى أى وقت من العام، موضحا أن الاستفادة من القصوى من اللقاحات تكون فى فصل الخريف والشتاء لزيادة عوامل انتشار الأمراض التنفسية فى هذا الوقت مثل الانفلونزا ونزلات البرد والفيروس التنفسى المخلوى.

وشدد على ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الصحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات فيما يخص الأمراض التنفسية التى تزداد فى فصل الشتاء، مؤكدًا حرض الوزارة على تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالأمراض التنفسية، وكذلك التوعية بأهمية التطعيمات لرفع المناعة المجتمعية ضد الأمراض المعدية.

انفوجراف لوزارة الصحة
انفوجراف لوزارة الصحة

 


الصحة

الانفلونزا

لقاح الانفلونزا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة