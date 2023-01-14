5 أطعمة هتقلل هرمون التوتر لتجنب زيادة الوزن الناتج عن الإجهاد

الفاكهة
تشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالسكر المضاف والكربوهيدرات المكررة والدهون المشبعة قد يؤدي إلى مستويات أعلى من الكورتيزول مقارنة بتناول نظام غذائي أكثر شمولاً من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة، الفاكهة هي مصدر للألياف ، وهي مادة مغذية مشبعة قد تكون قادرة على مكافحة زيادة الشهية المرتبطة بالتوتر.
خضراواتعلى غرار الفاكهة ، تعد الخضروات مصدرًا للألياف التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، نظرًا لتوثيق زيادة الشهية والإفراط في تناول الطعام فيما يتعلق بالإجهاد ، فقد تكون الأطعمة الغنية بالألياف ذات الحجم الكبير مفيدة في مكافحة زيادة الوزن. توفر العديد من الخضروات عددًا قليلاً جدًا من السعرات الحرارية والجرامات من الكربوهيدرات ، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتناول الوجبات الخفيفة وإضافة كميات كبيرة إلى الوجبات.
كل الحبوب
تشمل هذه الفئة من الأطعمة ، الشوفان ، والأرز البني ، والكينوا ، وخبز الحبوب الكاملة ، والعديد من الأطعمة الشائعة الأخرى ، بينما تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف للمساعدة في الشعور بالشبع ، فإنها تحتوي أيضًا على شكل معين من الألياف التي تدعم بكتيريا البروبيوتيك المفيدة الموجودة في أمعائك، تُعرف هذه الألياف أيضًا باسم البريبايوتك ، وقد تم العثور على مكملات هذه المغذيات لتقليل استجابة الإجهاد داخل الجسم .
البقوليات
الفاصوليا والعدس تتميز بفوائدها من الألياف التي تشمل انتظام الجهاز الهضمي ووظائف البريبايوتك، في حين أن هذه الأطعمة قد لا تكون سهلة الأكل مقارنة بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ، إلا أنه يمكن دمجها في نظامك الغذائي بعدة طرق مختلفة.
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