5 أطعمة هتقلل هرمون التوتر لتجنب زيادة الوزن الناتج عن الإجهاد

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يظهر التوتر في الجسم بعدة طرق مختلفة، بينما قد يلاحظ البعض صعوبة في النوم ، قد يعاني البعض الآخر من تغيرات في عاداتهم الغذائية جنبًا إلى جنب مع العديد من الأعراض الأخرى المرتبطة غالبًا بالتوتر ، يمكن أن يؤدى لزيادة الوزن ، في حين أن الآلية الكامنة وراء زيادة الوزن الناتجة عن الإجهاد متعددة الأوجه ، يمكن أن يكون للتغيرات الهرمونية الناتجة عن الإجهاد تأثير متتالي على الجسم يمكن أن يؤثر على الوزن والنوم وغير ذلك، ويشار إلى أن الكورتيزول هو هرمون يتم إفرازه في جسمك أثناء فترات التوتر، وتشير الأبحاث إلى أن المستويات الأعلى من الكورتيزول غالبًا ما ترتبط بالسمنة في منطقة البطن، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

الفاكهة تشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالسكر المضاف والكربوهيدرات المكررة والدهون المشبعة قد يؤدي إلى مستويات أعلى من الكورتيزول مقارنة بتناول نظام غذائي أكثر شمولاً من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة، الفاكهة هي مصدر للألياف ، وهي مادة مغذية مشبعة قد تكون قادرة على مكافحة زيادة الشهية المرتبطة بالتوتر. خضراوات على غرار الفاكهة ، تعد الخضروات مصدرًا للألياف التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، نظرًا لتوثيق زيادة الشهية والإفراط في تناول الطعام فيما يتعلق بالإجهاد ، فقد تكون الأطعمة الغنية بالألياف ذات الحجم الكبير مفيدة في مكافحة زيادة الوزن. توفر العديد من الخضروات عددًا قليلاً جدًا من السعرات الحرارية والجرامات من الكربوهيدرات ، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتناول الوجبات الخفيفة وإضافة كميات كبيرة إلى الوجبات. على غرار الفاكهة ، تعد الخضروات مصدرًا للألياف التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، نظرًا لتوثيق زيادة الشهية والإفراط في تناول الطعام فيما يتعلق بالإجهاد ، فقد تكون الأطعمة الغنية بالألياف ذات الحجم الكبير مفيدة في مكافحة زيادة الوزن. توفر العديد من الخضروات عددًا قليلاً جدًا من السعرات الحرارية والجرامات من الكربوهيدرات ، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتناول الوجبات الخفيفة وإضافة كميات كبيرة إلى الوجبات.

كل الحبوب تشمل هذه الفئة من الأطعمة ، الشوفان ، والأرز البني ، والكينوا ، وخبز الحبوب الكاملة ، والعديد من الأطعمة الشائعة الأخرى ، بينما تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف للمساعدة في الشعور بالشبع ، فإنها تحتوي أيضًا على شكل معين من الألياف التي تدعم بكتيريا البروبيوتيك المفيدة الموجودة في أمعائك، تُعرف هذه الألياف أيضًا باسم البريبايوتك ، وقد تم العثور على مكملات هذه المغذيات لتقليل استجابة الإجهاد داخل الجسم .

البقوليات الفاصوليا والعدس تتميز بفوائدها من الألياف التي تشمل انتظام الجهاز الهضمي ووظائف البريبايوتك، في حين أن هذه الأطعمة قد لا تكون سهلة الأكل مقارنة بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ، إلا أنه يمكن دمجها في نظامك الغذائي بعدة طرق مختلفة.

زبادي

الزبادي هو أحد مصادر الغذاء التي تحتوي على البروبيوتيك ، وهي البكتيريا الصحية التي تعيش في أمعائك ، نظرًا لأن الإجهاد يمكن أن يؤثر على الصحة العقلية ، فمن المهم اختيار الأطعمة التي يمكن أن تدعم صحتك العقلية والجسدية خلال فترات الضغط العالي، في حين أن الزبادي قد لا يكون قادرًا على تقليل مستويات الكورتيزول ، إلا أن البروبيوتيك الذي يحتوي عليه قد يكون قادرًا على تحسين الحالة المزاجية وخفض مستويات التوتر والقلق .