اليوم السابع
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انطلاق امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج إلكترونيا

السبت، 14 يناير 2023 09:23 ص
انطلاق امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج إلكترونيا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ـ محمود طه حسين

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انطلقت صباح اليوم امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الأول، إلكترونيا عبر منصة الاختبارات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأكد أولياء أمور أن سيستم الامتحان لا يعمل، مطالبين بالدعم الفنى حتى يتمكن الطلاب من دخول الاختبارات، موضحين أن تلاميذ الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بدأوا امتحاناتهم من التاسعة صباحا حسب توقيت كل دولة.
 
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعديل جداول امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الأول 2022 / 2023، حيث تبدأ الامتحانات بالمرحلة الاعدادية الساعة العاشرة صباحا، وتبدأ الامتحانات بالمرحلة الثانوية الساعة الحادية عشر صباحا ، والمرحلة الابتدائية تبدأ الساعة التاسعة صباحا، مضيفة أن الامتحانات تبدأ إلكترونيا.
 
وتبدأ 14 يناير الجارى امتحانات الطلبة المصريين في الخارج، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من مرحلة التقديم التى كانت قد إتاحتها بداية نوفمبر الماضى، حيث استقبلت طلبات الطلاب الراغبين فى أداء امتحانات العام الدراسى الحالى إلكترونيا.
 
وكان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد إجراءات شروط التقدم لامتحانات أبنائنا فى الخارج للعام الدراسى 2022/2023.
 
وقالت الوزارة، إن تسجيل الطلاب للالتحاق بنظام أبنائنا في الخارج، وسداد الرسوم المقررة للتقدم يتم إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة والمخصصة لأبنائنا فى الخارج وفق التعليمات الواردة بإجراءات وشروط التقدم اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2022/11/1 من الصف الأول الابتدائى وحتى الصف الثاني الثانوي العام، وتمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع حيث انتهت بنهاية ديسمبر الماضى.
 
وأوضحت الوزارة، أن كتيب الإجراءات يتضمن نظام الامتحان، والمستندات المطلوبة للتقدم، والفئات المسموح لها بالتقدم، واللغات الأجنبية التى يمكن للطالب أداء الامتحان فيها، وحالات الإعفاء من اللغة الثانية، وغيرها.
 
جدير بالذكر، أن امتحانات أبنائنا في الخارج هى خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج، حيث تنفرد بها جمهورية مصر العربية عن جميع دول العالم، ومن خلالها يمكن للطالب فى حال عودتة إلى أرض الوطن فى أى وقت الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.

التربية والتعليم

امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج

أرقام جلوس الطلبة المصريين فى الخارج 2023

موعد امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج

تقييم الصفوف الأولى للطلبة المصريين فى الخارج

أبناؤنا فى الخارج



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