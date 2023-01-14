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مصرع طالب وإصابة عامل بحادث تصادم دراجة نارية بجرار زراعي في الخانكة

السبت، 14 يناير 2023 11:18 ص
مصرع طالب وإصابة عامل بحادث تصادم دراجة نارية بجرار زراعي في الخانكة إسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت منطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، مصرع طالب وإصابة عامل، جراء حادث تصادم دراجة نارية كان يقودها المصاب والمتوفي بجرار زراعي، جرى نقل المصاب والمتوفي لمستشفى الخانكة المركزي، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع شهود الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية، اخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الخانكة المركزي، باستقبال جثة طالب إثر إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، وأخر مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، جراء حادث تصادم بمنطقة القلج دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع "ح م ح"، 11 سنة، طالب، إثر إصابته بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، وإصابة "م أ ك"، 37 سنة، عامل، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، جراء حادث تصادم بين دراجة نارية كان يقودها المصاب برفقة المتوفي، بجرار زراعي، قطع الطريق أمامهما، وأثناء محاولة قائد الدراجة النارية مفاداة الاصطدام بالجرار سقطوا أرضا واصطدم المتوفي بالجرار، ما أدى إلى وفاته على الفور.

جرى نقل المصاب والمتوفي لمستشفى الخانكة المركزي، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع شهود الواقعة، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب.

وشيع العشرات من أهالي المنطقة جثمان الطالب المتوفى لمثواه الأخير، وتحولت المنطقة لحالة حزن شديد على رحيل الطالب المتوفي بهذا الحادث المأساوي.

 


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