مدير تعليم الجيزة: 99% نسبة حضور طلاب تانية ثانوى لأداء امتحان اللغة العربية

كتبت - مرام محمد

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم السبت، لجان الامتحانات بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية؛ للوقوف على سير العملية الامتحانية للصف الثانى الثانوى العام فى اليوم الأول من أعمال امتحانات مرحلة النقل للصف الثانى الثانوى فى مادة اللغة العربية (فترة صباحية)، يرافقه عبد المقصود السعيد مدير عام إدارة جنوب التعليمية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

وتابع وكيل الوزارة، لجان الامتحانات وحسن أداء شبكة الإنترنت وأعمال الكنترول وغرفة الزائرة الصحية وحضور وغياب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين للامتحانات اليوم على مستوى المحافظة فى مادة اللغة العربية للصف الثانى الثانوى العام 72888، حضر منهم 71942، وتخلف منهم 946، وذلك بنسبة حضور 99٪.

وأكد على أهمية الالتزام بقواعد ونظم الامتحانات ، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان حتى ولو كان مغلقا أو أي وسائل اتصال سمعية، منبها على ضرورة الالتزام والانضباط أثناء أداء الامتحانات وأثناء الدخول الخروج أيضا، كما حرص على تقديم النصيحة للطلاب بالتريث وعدم التسرع فى الإجابات.

وكانت لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة، قد شهدت اليوم، انتظاما مع أداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية في أول أيام المواد التي تضاف للمجموع، وسط إجراءات احترازية مشددة ومتابعة دقيقة لضوابط وتعليمات أداء الامتحانات، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

واستقبلت المدارس طلابها وسط إجراءات احترازية، كما حرصت على عدم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بأجهزة المحمول، إضافة إلى توعية الطلاب بخطورة استخدام أجهزة التابلت فى تصوير أسئلة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى، مؤكدة أن أى محاولة للخروج من منصة الاختبارات الإلكترونية لن يستطيع الطالب العودة لها مرة أخرى وسيتم غلقها من جانب سيستم الامتحان ومن ثم يتم تحرير محضر غش للطالب بسبب محاولته الغش بالامتحانات.