اليوم السابع
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السبت، 14 يناير 2023 06:40 ص
أكرم القصاص
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محادثات أمريكية كوبية مرتقبة فى هافانا

السبت، 14 يناير 2023 06:00 ص
محادثات أمريكية كوبية مرتقبة فى هافانا الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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أعلن نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، أن مسؤولين أمريكيين وكوبيين سيجتمعون في هافانا الأسبوع المقبل في إطار "حوار إنفاذ القانون".

وقال باتيل في مؤتمر صحفي الجمعة، إن اللقاء سيتم في إطار الحوار بين البلدين، وسيشهد مناقشة مسائل إنفاذ القانون الدولي وزيادة التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون.

ولفت إلى أن وزارات الخارجية والعدل والأمن الداخلي ستشارك في رئاسة الحوار للولايات المتحدة، مضيفا أن الحوار يعتبر فرصة لتمكين واشنطن من حماية مواطنيها بشكل أفضل وتقديم المجرمين العابرين للحدود للعدالة.

وأكد باتيل أن إنشاء قنوات للتعاون في مجال إنفاذ القانون لا يأتي على حساب مخاوف جديّة بشأن حقوق الإنسان في كوبا.


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