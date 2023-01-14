متحدث الصحة يوضح تفاصيل فحوصات الكشف الطبي للمقبلين على الزواج

كتب أحمد عرفة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل الكشف الطبي اللازم للمقبلين على الزواج، مؤكدا أنّه قبل أن يقدم الإنسان على الزواج يجب أن يخضع وشريكة حياته المستقبلية للفحوص الطبية للاطمئنان على صحة الأطفال المستقبليين، موضحا أن هذه الكشوفات تشمل فحصا جينيا وفحصا للدم من أجل حماية الأطفال من الأمراض الوراثية، إذ أن التوافق في الـRH مطلوب لأن عدم حدوثه بين دم الأم والطفل يسبب مشكلات وخيمة.

وأضاف المتحدث باسم الصحة خلال حلقة اليوم ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا على قناة cbc مع الإعلامية مني عبد الغني وإيمان عز الدين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدّق على مبادرة الكشف عن الأورام التي من المتوقع إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحول المبادرات الرئاسية، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة للكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لدى طلاب المدارس حتى المرحلة الثانوية، وللمرأة فإن هناك مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي، بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

ولكبار السن، أكد أن هناك مبادرة الكشف على كبار السن، كما أن هناك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وإجراء 9 تدخلات جراحية معقدة ومكلفة ومتخصصة مثل جراحات الأورام والمخ والأعصاب وزرع الكبد والكلى والقوقعة وعمليات الرمد وتغيير المفاصل.