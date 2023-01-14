"قطار الشباب" ينطلق بطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إلى الأقصر وأسوان

كتب - السيد فلاح

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمكلف بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إن إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بالتعاون مع الإدارة العامة لبرامج الأنشطة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة أعلنت عن تخصيص فوج لطلاب جامعة الاسماعيلية الجديدة الأهلية ضمن سلسلة رحلات "أعرف بلدك"، تحت أشرافه وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد علي عبدالهادي، منسق عام الانشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لزيارة المعالم السياحية لمدينتي الأقصر وأسوان من خلال مشروع قطار الشباب وذلك خلال الفترة من 3-2-2023، وحتى 10-2-2023.

وأكد جامعة قناة السويس في بيان لها، أن الحجز والتسجيل عن طريق سحب استمارة الاشتراك من خلال المقر المؤقت لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمبني الانشطة الطلابية بالجامعة الجديدة الدور الثالث، مع ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي وجه وظهر، وصورة من كارنية الكلية وصورة شخصية 4*6 خلفية بيضاء، ولا يجوز تبديل المشترك بآخر ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.