قافلة الأزهر الطبية بسوهاج تجرى 1300 كشف فى أول أيامها وتوزع الأدوية مجانا

كتب ـ لؤى على

استهلَّت قافلة الأزهر الطبية عملها اليوم السبت، في محافظة سوهاج بالوحدة الصحية بقرية بلصفورة لخدمة قرى مركز ومدينة سوهاج والمراكز المجاورة وسط إقبال كثيف من الأهالي، للاستفادة من خدمات القافلة المجانية، حيث توقع القافلة الكشف الطبي وتجري التحاليل والفحوصات، وكذلك إجراء العمليات الجراحية وتوزع الأدوية مجانًا.

وصرَّح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر ، المشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، بأنَّ القافلة تأتي بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتستهدف تقديم الخدمات الطبية مجانًا للشرائح الأكثر احتياجا والحالات الحرجة التي لا تستطيع التنقل خارج القرى، للتيسير على الناس والتخفيف عنهم وتوفير الوقت والجهد والمال.

ورحَّب الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، بقافلة الأزهر، وقال إنَّ قوافل الأزهر تحظى بأهمية كبيرة وتخفف كثيرًا عن كاهل المواطنين وتكتسب أهميتها من وصولها إلى القرى والنجوع وتقديم خدمات متكاملة من كشف وتحاليل وعمليات وتوزيع أدوية، لذا تشهد دائمًا إقبالًا كثيفًا لتوفير هذه الخدمات وحب الناس للأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر.

وقال أحمد داوود، المسؤول الإداري للقافلة، إنَّ اليوم الأول للقافلة شهد توافدًا كبيرًا من المواطنين، وبلغ عدد الكشوف الطبية 1300 كشف، وكان في مقدمة التخصصات التي شهدت الإقبال الأكبر عيادة العظام 247 كشفًا، وعيادة الأطفال 175 كشفًا، وعيادة الرمد 150 كشفًا، وتم إجراء 13 إشاعة «إيكو» بعيادة القلب، و12 «سونار» بعيادة الباطنة، وقد تم التنسيق مع وزارة الصحة ومستشفى سوهاج العام لبدء إجراء العمليات الجراحية غدًا الأحد.

وتنظم إدارة القوافل بالحسابات الخاصة بمشيخة الأزهر قافلة الأزهر الطبية إلى سوهاج لمدة أسبوع بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر، وتضم نخبة متميزة من الكوادر الطبية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الطب بجامعة الأزهر يبلغ عددهم (22) طبيبًا في 14 تخصصًا: (الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة والأورام- جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- المخ والأعصاب- الجلدية- الصدرية- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء- التخدير).