رئيس جامعة الأزهر يدعو للوقوف أمام التحديات الموجهة للغة العربية

كتب لؤى على

قال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن اللغة العربية ليست مجرد أداة للتواصل، بل إنها تمثل هوية وثقافة الأمة وتعد رمزا لوحدتها، وهي محور المنظومة الثقافية المتجذرة والأصيلة بلا منازع، مؤكدا أن أي شعب إذا فقد لغته فإن ذلك سيؤدي لا محالة إلى طمس ذاتيته الثقافية، وفقدانه هويته المميزة لأن اللغة جنسية من لا جنسية له، إنها وطن، ومن فقد لغته فقد وطنه.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر خلال كلمته بندوة «جهود مجلة الأزهر في النهوض باللغة العربية ودعم الهوية الوطنية»، أن اللغة العربية لغة حية تكفل الله تعالى بحمايتها حين تكفل بحفظ القرآن الكريم، حين قال تعالى "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"، مشيدا بدور مجلة الأزهر الرائد في الحفاظ على اللغة العربية لأكثر من 70 عاما منذ إنشائها، وذلك من خلال الالتزام الكامل بنشر موادها التحريرية باللغة العربية الفصحى، إلى جانب تخصيص المجلة لباب يناقش علوم اللغة من نحو وصرف وأدب وبلاغة وقضايا عروضية إلى غير ذلك.