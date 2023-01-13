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الأوقاف تطلق اليوم قافلة دعوية بالجيزة وأسوان بالتعاون مع الأزهر

الجمعة، 13 يناير 2023 07:00 ص
الأوقاف تطلق اليوم قافلة دعوية بالجيزة وأسوان بالتعاون مع الأزهر وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تطلق وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، قافلة دعوية، إلى محافظتى الجيزة وأسوان، تضم 10 علماء "5 علماء من الأوقاف، و5 علماء من الأزهر الشريف"، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "اغتنام عهد الشباب فى بناء الذات.. إتقان العبادة وإتقان العمل"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
 
وفى سياق متصل يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: "اغتنام عهد الشباب فى بناء الذات.. إتقان العبادة وإتقان العمل"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، مع الالتزام بمدا الخطبة فى حدود 10 دقائق، وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور نوح عبد الحليم العيسوى وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، لأداء خطبة الجمعة اليوم بعنوان: "اغتنام عهد الشباب فى بناء الذات .. إتقان العبادة وإتقان العمل".
 
ووضعت وزارة الأوقاف خطة مكبرة لتدريب جميع أئمة المساجد على عملية بناء الخطبة العصرية الحديثة من ناحية المبنى والمعنى وفن الإلقاء، وأكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى، بوزارة الأوقاف، أن الدورة التدريبية ستشمل التركيز على ختام الخطبة وخاصة الدعاء بحيث يكون ملائم لموضوع الخطبة بعيدا عن المقدمات والخواتيم المحفوظة الطويلة، والتدريب على أن يٌلم الخطيب بموضوع الخطبة فى الوقت المحدد لها فى حدود 10 دقائق.
 
وشدد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف على أن الهدف من الدورات التدريبية للأئمة هو مواكبة التطورات العصرية والمستجدات، والقدرة على بناء خطبة محكمة النسج، وأن يكون دائم التطوير لأساليب أدائه، ولا يركن إلى مجرد جمل وعبارات محفوظة، دون أن يدقق فى معنى كل جملة وكلمة، ومدى اتساقها مع الموضوع ومناسبتها للزمان والمكان والمجتمع الذى يخاطبه.

الأزهر الشريف

اغتنام عهد الشباب فى بناء الذات

إتقان العبادة وإتقان العمل

خطبة الجمعة

موضوع خطبة الجمعة

الاوقاف

الأوقاف اون لاين



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