اليوم السابع
Ads
السبت، 14 يناير 2023 01:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فوز طالب بهندسة المنصورة بالمركز الثالث على الجمهورية فى مسابقة هواوى الوطنية

السبت، 14 يناير 2023 12:30 م
فوز طالب بهندسة المنصورة بالمركز الثالث على الجمهورية فى مسابقة هواوى الوطنية فوز طالب بهندسة المنصورة بالمركز الثالث
الدقهلية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فاز الطالب أمير محمد شتية الطالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة بالمركز الثالث علي مستوي الجمهورية، في مسابقة هواوي الوطنية، والتي أقيمت على مستوى الجمهورية مطلع العام الحالي 2023 م، حيث مثل الطالب أمير شتية أكاديمية هواوي بكلية الهندسة جامعة المنصورة في المسابقة، المقامة خلال شهر يناير الحالي وحصل علي المركز الثالث، بالإضافة إلى تصنيفه ضمن أفضل 24 طالبا في مصر.
 
ونتيجة لهذا الإنجاز، سيحصل أمير على شرف تمثيل جمهورية مصر العربية في المسابقة الإقليمية والتي ستقام خلال شهر فبراير المقبل، وليس هذا إلا دليلًا على عمله الجاد وتفانيه.
 
وأكد الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة،  أن الجامعة تفخر بإنجاز طلاب الجامعة في جميع المسابقات المحلية والدولية. وهذا النجاح هو ثمرة لأكاديمية هواوي للتدريب والتي بدأت تؤتي ثمارها بالعمل الجاد بين الطلاب في كلية الهندسة-جامعة المنصورة من خلال مدير الأكاديمية الدكتورة عبير توكل الأستاذ المساعد بكلية الهندسة.
 
 الجدير بالذكر أن عدد الجامعات المشاركة بالمسابقة المحلية بلغ 60 جامعة ما بين جامعة حكومية وجامعة أهلية وجامعة خاصة أو معهد عالي للهندسة والتكنولوجيا.  
 
والجدير بالذكر أن مسابقة ICT Competitionهي مسابقة مقدّمة من هواوي ICT Academy وهي مسابقة عالمية، بتتم على مستوى العالم، في الـ Communications والـ Technology، بهدف للحصول على أفضل المواهب في هذه المجالات، وإبرازها والاهتمام بها.
 
كما أن المسابقة تتكون من أربع مراحل هي: (1) امتحان تحديد المستوى وشارك به ما يقرب من 10 الاف طالب، (2) الامتحان الوطني على مستوى الجمهورية وشارك فيه 250 طالب، (3) الامتحان الاقليمي وترشح له عدد 24 طالب، (4) الامتحان العالمي ويشارك به في المرحلة الأخيرة عدد 9 طلاب. في المسارات التالية: (1) مسار الشبكات، (2) مسار Cloud.
 
فوز طالب بهندسة المنصورة بالمركز الثالث (1)
فوز طالب بهندسة المنصورة بالمركز الثالث (1)

فوز طالب بهندسة المنصورة بالمركز الثالث (2)
فوز طالب بهندسة المنصورة بالمركز الثالث (2)
 

الدقهليه

اخيار الجامعات

جامعة المنصورة

مسابقة هوواي

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة المنصورة لـ"إكسترا نيوز": الاستجابة لشكاوى القطاع الطبى بنسبة 100%

السبت، 14 يناير 2023 11:04 ص

فوز فريق جامعة المنصورة بالمركز الرابع في مسابقة وزارة التعليم العالي "معًا"

الجمعة، 13 يناير 2023 07:21 م

جامعة المنصورة تحقق أعلى معدل إنجاز وحسم للشكاوى الحكومية خلال 2022 بمعدل 99%‎‎

الخميس، 12 يناير 2023 03:17 م

رئيس جامعة المنصورة يتفقد عددا من المنشآت التعليمية الجديدة‎‎.. صور

الإثنين، 09 يناير 2023 05:33 م

رئيس جامعة المنصورة يتابع معدلات الإنجاز بالمشروعات بقطاعى التعليم والمستشفيات

الأربعاء، 04 يناير 2023 07:32 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة