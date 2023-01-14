فوز طالب بهندسة المنصورة بالمركز الثالث على الجمهورية فى مسابقة هواوى الوطنية

الدقهلية - فريق المحافظات

فاز الطالب أمير محمد شتية الطالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة بالمركز الثالث علي مستوي الجمهورية، في مسابقة هواوي الوطنية، والتي أقيمت على مستوى الجمهورية مطلع العام الحالي 2023 م، حيث مثل الطالب أمير شتية أكاديمية هواوي بكلية الهندسة جامعة المنصورة في المسابقة، المقامة خلال شهر يناير الحالي وحصل علي المركز الثالث، بالإضافة إلى تصنيفه ضمن أفضل 24 طالبا في مصر.

ونتيجة لهذا الإنجاز، سيحصل أمير على شرف تمثيل جمهورية مصر العربية في المسابقة الإقليمية والتي ستقام خلال شهر فبراير المقبل، وليس هذا إلا دليلًا على عمله الجاد وتفانيه.

وأكد الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، أن الجامعة تفخر بإنجاز طلاب الجامعة في جميع المسابقات المحلية والدولية. وهذا النجاح هو ثمرة لأكاديمية هواوي للتدريب والتي بدأت تؤتي ثمارها بالعمل الجاد بين الطلاب في كلية الهندسة-جامعة المنصورة من خلال مدير الأكاديمية الدكتورة عبير توكل الأستاذ المساعد بكلية الهندسة.

الجدير بالذكر أن عدد الجامعات المشاركة بالمسابقة المحلية بلغ 60 جامعة ما بين جامعة حكومية وجامعة أهلية وجامعة خاصة أو معهد عالي للهندسة والتكنولوجيا.

والجدير بالذكر أن مسابقة ICT Competitionهي مسابقة مقدّمة من هواوي ICT Academy وهي مسابقة عالمية، بتتم على مستوى العالم، في الـ Communications والـ Technology، بهدف للحصول على أفضل المواهب في هذه المجالات، وإبرازها والاهتمام بها.

كما أن المسابقة تتكون من أربع مراحل هي: (1) امتحان تحديد المستوى وشارك به ما يقرب من 10 الاف طالب، (2) الامتحان الوطني على مستوى الجمهورية وشارك فيه 250 طالب، (3) الامتحان الاقليمي وترشح له عدد 24 طالب، (4) الامتحان العالمي ويشارك به في المرحلة الأخيرة عدد 9 طلاب. في المسارات التالية: (1) مسار الشبكات، (2) مسار Cloud.