غدا.. عودة تشغيل رحلات مصر للطيران من مبنى 3 بمطار القاهرة طبقا لجدول زمنى

كتب محمود عبد الغنى

تبدأ شركة مصر للطيران غدا في عودة إقلاع ووصول بعض رحلاتها الدولية من مبني الركاب رقم 2 إلي مبني الركاب رقم 3 نظرًا لإنتهاء أعمال تطوير نظام تداول الحقائب بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، ولتسهيل إجراءات السفر دون تأخير وتخفيفاً للتكدس داخل الصالات.

وأعلنت الشركة في بيان سابق لها، أنه من المقرر عودة الرحلات وفقاً بجدول زمني محدد، حيث تقلع رحلات كل من (الكويت -دبي- باريس - تونس -الجزائر- كازابلانكا-البحرين -جوانزو) إلي مبني الركاب رقم 3 اعتبارًا من غدا الأحد 15 يناير 2023.

كما تقرر عودة إقلاع رحلات كل من (چنيڤ - أمستردام -بروكسل -كوبنهاجن -ڤيينا - بودابست) إلي مبني الركاب رقم 3 اعتباراً من الدقيقة الأولي بالتوقيت المحلي يوم 25 يناير 2023، بالإضافة إلي عودة إقلاع رحلات كل من (مدريد -برشلونه -ميلانو -روما- فرانكفورت -ميونخ -دوسلدورف -برلين) إلي مبني الركاب رقم 3، وذلك اعتباراً من الدقيقة الأولي بالتوقيت المحلي يوم 1 فبراير 2023.

وعودة وصول رحلات ألمانيا (فرانكفورت - ميونخ - دوسلدورف - برلين) إلي مبني الركاب رقم 3، وذلك اعتبارًا من الدقيقة الأولي بالتوقيت المحلي يوم 1 فبراير 2023.