طلاب رابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة يؤدون اليوم أخر امتحانات نصف العام

كتبت - مرام محمد

يؤدي طلاب الصف الرابع والخامس الإبتدائي بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، آخر امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2022/2023 في مادة الرياضيات، وذلك وفقا للجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وبحسب جداول الامتحانات، يواصل طلاب الصف الأول الإعدادي اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية، كما تنطلق امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي العام في مادة اللغة العربية.

ومن جانبه، نبه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة الإسراع فى عمليات التصحيح أولًا بأول، على أن تعلن نتائج كل مرحلة فى وقت موحد على مستوى المحافظة، مشددا على ضرورة إزالة أية عقبات تعوق سير العملية الامتحانية، وتوفير جميع متطلباتها بشكل فوري.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن طريقة احتساب نجاح تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي، موضحة أنه يتم احتساب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد ومجموع الدرجات لكل المقررات متساوية ويحسب مجموع المادة من 100 درجة وتعطى للطالب فى صورة ألوان، كما يتم حساب درجات الطالب، من خلال احتساب المتوسط الحسابى لدرجات الفصلين الدراسيين للمادة وفق المعادلة التالية، مجموع درجات الفصل الدراسى الأول + مجموع درجات الفصل الدراسى الثانى.

وحددت المديريات التعليمية، تعليمات تصحيح امتحانات صفوف النقل وإعلان النتائج للفصل الدراسي كالتالى:

- ألا ينفرد مقدر واحد بتقدير مادة.

- أن يكتب محضر للتقدير عن طريق رئيس تقدير المادة ويوقع عليه بخط اليد.

- كل مصحح قرين السؤال المسند إليه تقديره.

- أن تكون عملية المراجعة فعلية وليست شكلية والمقدر والمراجع كلاهما في موقع المسئولية عن أي خطأ يرصد.

- التحقق من سلامة السؤال توزيع الدرجة طبقا لنموذج الإجابة والتأكد من تقدير جميع أجزاء إجابة الطالب عن السؤال.

- عدم انصراف أعضاء اللجان الفرعية بكامل أعضائها إلا بعد الانتهاء من العمل وتسليم كافة كراسات الإجابة كاملة وتسليمها إلى لجنة النظام والمراقبة.

- يتم توضيح الدرجة الكلية في اللغة الإنجليزية باللغة العربية.

-تفعيل التخصص في عملية التقدير ومدير المدرسة المسئول الأول عن ذلك.

- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات.

- وضع خطة زمنية لعملية التقدير تنتهي قبل المواعيد المحددة لإظهار النتيجة.

- ضرورة التأكد من أن نسبة 10 % تم مراجعتها من قبل السادة الموجهين وذلك قبل إعلان النتائج.

- عدم استخراج أي نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي.

- إعلان النتائج كما هي حتى ولو كانت منخفضة مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني إتاحة النتيجة لأولياء الأمور وفق القرارات المنظمة.