صحة الإسماعيلية تغلق 14 منشأة طبية خاصة مخالفة.. صور

كتب - السيد فلاح

أعلن الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة شنت حملة موسعة على المنشآت الطبية غير الحكومية الخاصة.

وأكد الدكتور على حطب، أن الحملة أسفرت عن إستصدار قرارات بالغلق لعدد 14 منشأة طبية خاصة لرصد مخالفات تستوجب الغلق وإعطاء إنذارات بالغلق لمنشآت اخرى لتلافى السلبيات، حيث تنوعت المخالفات بعدم وجود ترخيص مكانى وعقد نفايات ووجود مخالفات لإشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجوده بغرف الكشف والعمليات.

وقال وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية شنت الحملة برئاسة دكتورة هبه طه، ولجنة تضم في عضويتها دكتوره نورهان عادل، والدكتوره نهال أحمد ومس نهله كامل عضو إدارة العلاج الحر.

وأضاف الدكتور علي حطب، أن اللجنة قامت بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة، والتى تنوعت بين عيادات نسا وتوليد، والجراحة عامة، وجلدية، وأسنان ومركز علاج طبيعى، وتم عمل محاضر إثبات حاله للمخالفات سواء باستصدار قرارات بالغلق أو بالانذارات للمنشآت المرخصه.

وأوضح الدكتور علي حطب، أن تلك الحملة تأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.