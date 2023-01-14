شهود عيان يكشفون تفاصيل اعتداء شاب على سيدة أثناء سيرها فى الشارع بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بقسم شرطة العجوزة، لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات اعتداء شاب على سيدة بسلاح أبيض، وذكروا أنهم فوجئوا باستغاثة المجني عليها، بعد تعرضها لاعتداء من جانب المتهم، أثناء سيرها في الشارع، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث لكشف ملابساته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض سيدة لاعتداء أثناء سيرها في الشارع بالعجوزة، انتقل المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات أن شابا اعتدى على سيدة بسلاح أبيض أثناء سيرها في الشارع، مما أسفر عن إصابتها بجرح طعني بجانبها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ونصت المادة رقم 46 من قانون العقوبات على أن يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:

بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

يذكر أنه وفقا للقانون يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.

كما لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.