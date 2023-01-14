سقوط عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش والهيروين وأسلحة نارية فى الخانكة

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط عاطلين لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات، بمنطقة حي الكويت دائرة المركز.

وبالمعاينة تبين تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط "م ش ص"، 35 سنة، عاطل، و"م ب ر"، 33 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 2 قضية مخدرات مقيمان دائرة المركز، وبحوزتهما 1.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين، وسلاح ناري "بندقية ألية"، وعدد من الذخائر التي تستخدم على الأسلحة النارية، ومبلغ مالي وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.