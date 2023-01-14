اليوم السابع
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السبت، 14 يناير 2023 07:25 م
أكرم القصاص
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تقديم الرعاية الصحية لـ 1679 حالة خلال قافلة جامعة طنطا بمركز سمنود

السبت، 14 يناير 2023 05:51 م
تقديم الرعاية الصحية لـ 1679 حالة خلال قافلة جامعة طنطا بمركز سمنود قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا
الغربية - فريق المحافظات

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انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا، إلى قرية بنابوصير مركز سمنود بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف الدواء للمرضى بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور محمد شعبان منسق اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومؤسسة صناع الخير.
 
شهدت القافلة  توقيع الكشف الطبي على عدد 1679 حالة من خلال 15عيادة حيث تم فحص 119 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 125 في عيادة الاطفال، و210 بالعظام، و115 جلدية، 134باطنة، و 63 مسالك بولية، و 132 أنف وأذن، و 87 جراحة عامة، و 81 صدر، و 27 نفسية وعصبيه ،420 جراحة العيون ،31قلب واوعية دموية، 10 النساء ،25 تحاليل،100 الاسنان  ، مضيفاً أنه تم تحويل 74 حالة بواقع 4 جراحة المخ والاعصاب، 3 اطفال ،14 عظام ، 6 جلدية ، 4باطنة ،8 المسالك البولية ، 8 انف واذن وحنجرة ، 13 جراحة عامة ،6الصدر،4نفسية وعصبية ، 4قلب واوعية دموية.
 
كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 90 مواطنا، وشارك بالقافلة  الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة،  ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.
 
قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا (1)
قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا (1)

قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا (2)
قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا (2)
 

جامعة طنطا

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