ترقية 19 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 9 مدرسين بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من حنان حمدى احمد أبوريه بكلية التربية، فاطمه عبد الله عطيه بكلية التجارة، محمد مصطفى الشيمى بكلية الهندسة، محمد على احمد مليس، محمد محمود ابو النصر، وإيهاب عبد الحليم أبو على، سلوى عبد المجيد عتلم بكلية الطب.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من داليا رفعت العفيفى بكلية الصيدلة،حازم محمد ربيع عبد اللطيف بكلية الزراعه، ريهام لطفى محمد يونس، محمد حسن النجار، وسام عبد السلام غريب، عماد محمد حامد سلام،احمد ابراهيم عبد ربه، شريف محمد السيد الجرف بكلية الطب، أمينه إبراهيم محمد على بكلية العلوم، منه الله محمد عبد الخالق، نانسى مجدى أبو فريخه بكلية التربية الرياضية، سمية محمد محمد عيسى بكلية التربية النوعية

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من غادة نبيل عبد المجيد بكلية التجارة،سمر عبد المؤمن عبد المحسن بكلية الآداب، نهى دسوقى فايد بكلية الصيدلة، هناء عادل عبد المهيمن بكلية الزراعه، رامى محمد محمود سلامة، يسرا هشام ابو العينين، محمد عبد الفتاح صدقه بكلية الطب، شريف السيد الدسوقى بكلية العلوم، أسماء شعبان المتولى بكلية التربية النوعية والموافقة على منح 159 درجة دبلوم، و130 درجة ماجستير، و71 درجة دكتوراه، و8 درجة دكتور الصيدلة

وكان الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أعلن عن حصول قسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية الطب جامعة طنطا علي الاعتماد الدولي لمعمل العيادة الشاملة بمستشفيات الجامعة، والحصول على شهادة الأيزو الخاصة بالمعامل الطبية من المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) في تحاليل الكيمياء الاكلينيكية والميكروبيولوجي طبقا للمواصفات.

أكد الدكتور محمود ذكى حرص الجامعة الدائم على تأهيل المعامل العلمية بالجامعة للاعتماد، وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والتقنية المتخصصة، مشيداً بدور كلية الطب في تطوير معمل قسم الباثولوجيا الاكلينيكية، وبالكوادر البشرية المؤهلة التي تضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب على هذا الانجاز، مشيداً بدور إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على تحقيق هذا الانجاز، موجهاً خالص شكره لفريق العمل برئاسة الدكتورة أمانى أبو العنين رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية والدكتورة أمل البندارى مدير المعمل والدكتورة نفين نعيم والدكتورة أميرة عريبى.