تعليم الجيزة: 207 آلاف و284 تلميذا برابعة ابتدائى تقدموا اليوم لامتحان الرياضيات

كتبت - مرام محمد

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم السبت، غرفة عمليات امتحانات الفصل الدراسي الأول بديوان عام المديرية؛ لمتابعة سير امتحانات صفوف النقل للعام الدراسي 2022/ 2023، وذلك بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكشفت وكيل الوزارة، عن أن إجمالى عدد طلاب الصف الثانى الثانوى العام الذين تقدموا لامتحانات الفترة الصباحية في مادة اللغة العربية، بلغ 72888 طالبا وطالبة بنسبة حضور 99٪.

وقال إن طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي أدوا اليوم الأخير لهم فى مادة الرياضيات، حيث بلغ إجمالي عدد طلاب الصف الرابع الابتدائي المتقدمين للامتحان 207284 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 96%، كما بلغ إجمالي عدد طلاب الصف الخامس المتقدمين للامتحان اليوم 203822 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 98%.

وأضاف أن طلاب الصف الأول الإعدادي أدوا اليوم امتحان مادة الجبر واللغة الأجنبية بإجمالي عدد 189860 طالبا وطالبة فى مادة الجبر، وبنسبة حضور 96,2%، وبإجمالى 189860 طالبا في امتحان اللغة الأجنبية بنسبة حضور 96,2٪.

وأكد وكيل الوزارة، على عدم دخول الطلاب اللجان بأي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة والسماعات، مشددا على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الامتحانية وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة، والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.