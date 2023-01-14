تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى ثانى أسبوع من عام 2023

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 16.1%، وجاءت شركة إي أف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.7%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.8%، وفي المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.7%، وفى المركز الخامس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.05 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.4%.

وجاء في المركز السادس، شركة برايم لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 990.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.1%، شركة بلتون لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 961.7 مليون جنيه بنسبة 4.9%، وحل في المركز الثامن شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة 884 مليون جنيه بنسبة 4.5%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 808.7 مليون جنيه، 785.8 مليون جنيه، بنسبة 4.1%، 4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 15551.47 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثاني أسبوع في عام 2023، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.90% ليغلق عند مستوى 2807.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 3.06% ليغلق عند مستوى 4234.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.70% ليغلق عند مستوى 19086.92 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 3512.79 نقطة.