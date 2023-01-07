تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة في أول أسبوع من عام 2023

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 14.3%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.3%.

وحلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.7%، وفي المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.3%، وفى المركز الخامس شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 958.1 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.1%.

وجاء في المركز السادس، شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 811 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.2%، شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 776.4 مليون جنيه بنسبة 5%، وحل في المركز الثامن شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة 671.5 مليون جنيه بنسبة 4.3%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا نعيم للوساطة في الأوراق المالية، تايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 624.3 مليون جنيه، 608.1 مليون جنيه، بنسبة 4%، 3.9% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 9.62% ليغلق عند مستوى 16002.18 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، أول أسبوع في عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.25% ليغلق عند مستوى 2921.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 5.38% ليغلق عند مستوى 4368.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 9.55% ليغلق عند مستوى 19416.76 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3599.76 نقطة.