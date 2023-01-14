تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم "البنك التجارى الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 55.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.4 مليار جنيه، يليه سهم "فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 138.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 813.9 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 74.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 707.2 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 37.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 685.8 مليون جنيه، ثم "سيدى كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول 30.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 474.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 132.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 465.4 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 9.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 413.1 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، بحجم تداول 39.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 403.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما"، بحجم تداول 42.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 299 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "السويدى إليكتريك"، بحجم تداول بلغ 21.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 282.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 15551.47 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثانى أسبوع فى عام 2023، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.90% ليغلق عند مستوى 2807.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 3.06% ليغلق عند مستوى 4234.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.70% ليغلق عند مستوى 19086.92 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 3512.79 نقطة.