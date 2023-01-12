البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "البنك التجارى" و"هيرميس"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 307.714 مليون شهادة، والمجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 293.285 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع المصرية للاتصالات إلى 169.819 مليون شهادة

واستقر رصيد شهادات إيداع كلًا من مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 582.913 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 402.169 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 118.895 مليون شهادة، وجي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، وحديد عز عند 73.623 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية ، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء إيجي إكس 70، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.020 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 580.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.72%، والعرب على 7.5%، واستحوذت المؤسسات على 38.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 26.2 مليون جنيه، 33.9 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 26.1 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 56.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 15551 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2759 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 19086 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 6406 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2807 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4234 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3512 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1276 نقطة.