تخريج كوادر أمنية أفريقية من أكاديمية الشرطة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

خرجت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بوزارة الخارجية، الدورة التدريبية رقم (8) فى مجال "حماية المدنيين فى مناطق الصراع"، لعدد (35) متدربا من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون عدد (14) دولة أفريقية والتى عقدت خلال الفترة (من 7/12/2022م حتى 12/1/2023م) حيث استهدفت الدورة تدريب عدد من الكوادر الأمنية الأفريقية، على مهام حماية المدنيين فى الدول المضيفة لعمليات حفظ السلام وخاصة الفئات المستضعفة كالنساء والأطفال .

ونقل لهم مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة، خلال كلمة ألقاها تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات ، مؤكداً على حرص وزارة الداخلية على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يسهم فى تحقيق أمن وإستقرار الشعوب .

وفى إطار التنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية أكد الأمين العام للوكالة أنها تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع أكاديمية الشرطة وأن تعزيز الأمن والإستقرار فى دول القارة الأفريقية ودول الكومنولث يمثل أحد أولويات عمل الوكالة فى سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والإستقرار .

وتلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى بمحاوره المختلفة والذى شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين .

كما أعرب الدارسون عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة ، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية بإحترافية شديدة، سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى .. وفى نهاية الإحتفال تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق .