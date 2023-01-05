أكاديمية الشرطة تستقبل وفد الاتحاد الوطنى للفروسية بدولة قطر

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

استقبلت أكاديمية الشرطة وفد الإتحاد الوطنى للفروسية والخماسى بوزارة البلدية والبيئة بدولة قطر ، ووفد إدارة الهيئة الزراعية المصرية والثروة الحيوانية والخدمات البيطرية بوزارة الزراعة المصرية ، وممثل المنظمة الأوروبية لمسابقات جمال الخيول العربية (الإيكاهو) حيث تم تنظيم جولة تفقدية لهم بـ(محجر الشرطة البيطرى المعتمد لتصدير الخيول - مرتفعات الشرطة للفروسية - وادى الفروسية) وذلك فى ضوء الإستعداد لتوقيع البروتوكول الصحى لتصدير الخيول بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر لمشاركة الخيول المصرية فى البطولات الدولية والعربية التى ستقام فى الدولتين.

تم خلال اللقاء عرض فيلم تسجيلى إستعرض خلاله الإمكانيات والمعدات التى تم توفيرها من قبل وزارة الداخلية المصرية بالمحجر البيطرى والمنشأ لتسهيل إجراءات الإستيراد والتصدير للخيول بأنواعها للأسواق العربية وتم إعتماده من الإتحاد الأوروبى كمحجر تصدير لنقل الخيول بسهولة للمشاركة فى البطولات الدولية.

كما تفقد الوفد الزائر عدد من مرافق المحجر البيطرى وإسطبلات إيواء الخيول و الميادين الرئيسية والمستشفى البيطرى والتى تضم أحدث الأجهزة الطبية ، كما تم إستعراض إمكانيات الوزارة من خيول عربية أصيلة ذات نسب عريق ترجع إلى خيول الخاصة الملكية والتى لاقت إعجاب الحاضرين.. ثم إنتقل الوفد الزائر لتفقد وادى الفروسية بمنطقة الفسطاط والذى تم إنشائه لتنمية مهارات الفروسية.

ومن جانبه أعرب الوفد عن شكره وتقديره لتنظيم مثل تلك الفعاليات ، لما لمسوه من إمكانيات فائقة المستوى فى مجال تربية الخيول العربية النادرة والحفاظ على السلالات الأصيلة ، إستعداداً لتصدير الخيول المصرية وإقامة البطولات فى مصر وتبادل الخبرات الدولية والعربية فى هذا المجال.