السجن 15 سنة للمتهم بسرقة توك توك من سائقه تحت التهديد بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، بمعاقبة عاطل لاشتراكه مع 3 أخرين سبق محاكمتهم بالسجن 15 عامًا، وألزمته المصاريف الجنائية، فى واقعة سرقة توك توك من قائده تحت التهديد بدائرة مركز الزقازيق، صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، وشادي المهدى، وأمانة سر نبيل شكرى، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 12564لسنة 2022 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 1769 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 12 من شهر أبريل الماضى، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، المتهم" محمد ف ع" 21عامًا مقيم نطاق مركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية، مع 3 أخرين سبق محاكمتهم فى جلسة سابقة، وقام المتهم بعمل إعادة إجراءات.

وتبين من أمر الإحالة قيام المتهم بالاشتراك مع 3 آخرين سبق محاكمتهم، باستدراج المجنى عليه "يس م ال" الذي لم يبغ الثامنة عشر، بزعم توصيلهم إلى أحد الأماكن، وفى الطريق وبعيد عن أعين المارة قام المتهمين بالتعدى عليه بسلاح أبيض سكين وبثوا الرعب فى نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا من سرقة الدراجة النارية الخاصة به " توك توك" وقاموا ببيعها لأحد الأشخاص بمقابل مادى، مع علم الأخير بكونه من حصيلة أعمالهم الإجرامية، تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط المتهمين فى الواقعة، وسبق محاكمتهم فى جلسة سابقة وقام المتهم الثالث بعمل إعادة إجراءت وعاقبته المحكمة بالسجن 15 عاما والزمته المصاريف الجنائية.