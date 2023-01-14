الداخلية تضبط شحنات مخدرات بقيمة 1.4 مليون جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى - الأمن العام- الأمن المركزى - ونظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولة ترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديريتى أمن (قنا – السويس) فى ضبطهم، حيث تم ضبط (عنصريين إجراميين ) حال تواجدهما بمحيط سكنهما بدائرة مركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول)، وضبط (عنصر إجرامى " له معلومات جنائية " - نجله) حال تواجدهما بمحيط سكنهما بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس، وبحوزتهما (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف جنيهاً تقريباً.

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته (70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – طبنجة صوت)، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزته (27 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا .. وبحوزتهم (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – سلاح أبيض - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى) وضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة تلا، وبحوزتهما (1000 قرص مخدر لعقار "تامول" – سلاح نارى – عدد من الطلقات - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى) حال إستقلاله مركبة "توك توك" بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وتمكنت الجهود من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العريش، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام – سلاح أبيض - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أجا، وبحوزته (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام- كمية لمخدر الهيروين وزنت 200 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس).

وأثمرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزهور، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (إحدى السيدات وعنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهم بمنطقة سكنهم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 400 جرام – عدد من الأقراص المخدرة لعقار "تامول" – 3 سلاح أبيض – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) وضبط (عنصر إجرامى) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة مغاغة وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 850 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصرين إجراميين)، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 800 جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت 200 جرام – فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.