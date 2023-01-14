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الخشت: قافلة طب أسنان للكشف على أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة

السبت، 14 يناير 2023 09:26 ص
الخشت: قافلة طب أسنان للكشف على أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة قافلة طب اسنان القاهرة للعاملين بالجامعة
كتب ـ محمد صبحى

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نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية متخصصة في مجال طب الأسنان، لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك بالحرم الجامعي في إطار دعم المنظومة الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم.
 
وقال الدكتور محمد الخشت، إن القافلة ضمت نخبة متميزة من أطباء كلية طب الفم والأسنان، وقدمت الخدمات العلاجية في مجال علاج اللثة وحشو الأسنان وتنظيف الجير، كما قدمت خدمات توعوية لطرق العناية السليمة بصحة الفم والأسنان وكيفية الوقاية من الأمراض المختلفة التي قد تصيب الفم وعلاجها في مراحلها المبكرة.
 
ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن إدارة الجامعة تحرص على الاهتمام بجميع منسوبيها باستمرار، وتقدم الرعاية الطبية اللائقة بهم من خلال الاستعانة بالكفاءات والكوادر البشرية في مختلف التخصصات والمجالات، موضحًا أن القافلة وفرت المستلزمات الطبية بالمجان.
 
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وعلى جانب آخر، كانت الدكتورة منال المصري عميد كلية طب قصر العينى ، استعرضت نتائج جهود العمل التطوعى لكلية الطب في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال إطلاق 22 قافلة طبية لـ 22537 حالة بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الجيزة، والمناطق الحدودية، بمشاركة أكثر من 308 من أعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات الطبية وإلقاء المحاضرات والندوات وورش العمل لرفع كفاءة الأطباء بالمحافظات والتعليم الطبي المستمر، وإطلاق حملات توعوية لغير الأطباء لتقديم التثقيف الصحي عن الأمراض المختلفة كالأورام والسكر والتوعية ضد المخدرات والسموم.

 


جامعة القاهرة

اخبار مصر

طب الاسنان

طب قصر العينى

محمد الخشت

قافلة طبية



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