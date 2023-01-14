التضامن × أسبوع.. غلق 40 مؤسسة خلال 2022 والتوسع فى كفالة الأطفال

كتب ـ مدحت وهبة

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 6 يناير إلى 13 يناير 2023 ، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

على هامش فعاليات المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب" بقصر القبة، وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في ندوة "تسويق منتجات الأسر المنتجة" بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

وزيرة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشئون المرأة والطفولة بدولة الكويت تزور مجمع الخدمات الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي بالأسمرات وتشيد بالخدمات المقدمة في مركز استضافة النساء ضحايا العنف.

وزيرة التضامن الاجتماعي تهنئ البابا تواضروس الثاني والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، معربة عن تمنياتها بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار.

برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى يطلق التشغيل التجريبى لوحدة خلط وتصنيع الأعلاف من المخلفات الزراعية بمحافظة القليوبية بالتعاون مع منظمة الفاو، باستهداف التعميم لدعم مبادرات التمكين الاقتصادي التي يقوم بها برنامج فرصة.

وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة مدينة السادات تطلق مبادرة "بصمة بطل" لبث روح التطوع لدى طلاب الجامعات.

وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري يكثفان جهودهما "شتاء دافئ وبيت آمن" لمواجهة الشتاء البارد على الأكثر احتياجا باستهداف 500,000 مستفيد.

السفير العماني بالقاهرة يزور المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب"، ويعرب عن سعادته بمشاركة المنتج العماني الأصيل في المعرض، ويؤكد على عمق العلاقة بين الدولتين الشقيقتين.

وزارة التضامن الاجتماعى تصدر بيانا بشأن ما يتم تداوله حول "معانا لإنقاذ إنسان"، وتؤكد أن الوزارة على علم بما تم نشره منذ فترة وتم تشكيل لجنة مراجعة فنية ومالية وقانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقصي الوضع وقريباً سيصدر تقرير التحقيق.

منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تكثف التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوجيه فريق التدخل السريع لإنقاذ عدد من المواطنين بلا مأوى وتقديم الدعم لبعض الحالات الإنسانية.

بتشريف رئيس الجمهورية، وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتؤكد أن الوزارة تتأهب دائماً للتعاون مع التحالف وكافة مؤسسات المجتمع المدني.

سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة يزور المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب" بقصر القبة، ويقدم الشكر للحكومة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي متطلعًا لمزيد من التعاون بين الدولتين الشقيقتين.

الهلال الأحمر المصري ينظم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر قافلة طبية بمحافظة أسوان، تشمل خدمات تلقي لقاح كورونا والفحص الطبي وصرف الأدوية مجانا وأنشطة الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال.

اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية تعقد اجتماعا يتناول تقدم مشروع العدالة الجنائية، ومؤشرات إنجاز وحدة العدالة الجنائية لتقديم الحماية المثلى للأطفال في وفر بديلا لاحتجاز الأطفال وإصدار أحكام سالبة للحرية في حقهم إلا إذا كان ذلك تدبيراً في إطار الملجأ الأخير.

الدكتور مجدي يعقوب يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي في مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويتفقدان المركز المرتقب افتتاحه بنهاية 2023، ويناقشان سبل التعاون لتذليل احتياجات تغطية الأطفال الأولى بالرعاية مرضى القلب.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل نوريا سانز المدير بالإنابة لمكتب اليونسكو للعلوم واللقاء يناقش آليات التعاون المشترك في مجال الحفاظ على التراث الحرفي، وإصدار كتيب حول قادة الحرف اليدوية، ونشر الوعي ومحو أمية الأمهات الصغيرات.

وتستقبل صوفي فان رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لاستعراض التعاون المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، وتعزيز البحوث في مجالات القضايا الاجتماعية.

وزيرة التضامن الاجتماعى تستعرض تقريرا عن جهود صندوق مكافحة الإدمان فى تدريب المتعافين على حرف مهنية وتعلن عن استفادة 4,840 متعافي من التدريب على حرف مهنية خلال عام 2022 ضمن مبادرة "حرفي".

الهلال الأحمر المصري يتواجد على مدار الساعة فى المعرض العربي للأسر المنتجة " بيت العرب" بقصر القبة، والفرق الطببة تقدم التدخلات الطارئة وتوفر المعينات المساعدة لذوي الإعاقة.

وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر قرارًا بتكليف دفعة جديدة من الخدمة العامة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثانى لعام 2022 من الجنسين على أن يبدأ التسجيل اعتبارا من الأحد 1 يناير 2023.

وزيرا قطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعي يبحثان تعزيز التعاون في إقامة تعاون بين قطاع الأعمال والتعاونيات الإنتاجية والأسر المنتجة، لتنشيط سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة في مراكز حياة كريمة.

المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب" بقصر القبة يختتم فعالياته بعد مشاركة ثرية لإجمالي 13 دولة عربية بمنتجات تراثية وإبداعية على مدار 7 أيام.

التضامن الاجتماعي تشارك في الدورة التدريبية الدولية للجايكا تحت عنوان «المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة من خلال نهج شامل قائم على المجتمع»، بهدف اكتساب المعارف وتنمية المهارات حول تعزيز المشاركة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة .

وزارة التضامن الاجتماعي تصدر بياناً تحذيرياً للمواطنين تنبه فيه عن رسائل هاتفية تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وتعدهم بمبالغ غير حقيقية، وتؤكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الرسائل.

اجتماع موسع بحضور مسئولي منظومة الشكاوى بالوزارة وعدد من مديري مديريات التضامن لبحث التحديات، وسبل آليات تطوير الأداء، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة للاستجابة.

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن انتهاء التقديم على مسابقة الأم المثالية لعام 2023ـ وتعلن عن إجمالي المتقدمات الذي بلغ 660 سيدة، وانطباق الشروط على 424 منهن بنسبة 64% من إجمالي المتقدمات

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يحقق عدة مراكز فى مسابقة أكاديمية العلوم الشرطية بدولة الإمارات العربية المتحدة فى دورتها الثالثة عام 2022، بمشاركة 11 دولة عربية و155 باحثًا .

في إطار استمرار جهود الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي شمال سيناء، انعقاد زيارات ميدانية لأسر أولى بالرعاية مرشحة للحصول على منح مالية لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر.

اللجنة العليا للأسر البديلة تعقد اجتماعها الدوري، واللقاء يناقش آليات الإسراع في إجراءات كفالة الأطفال بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، والتضامن تعلن عن غلق حوالي 40 مؤسسة في عام 2022 والتوسع في كفالة الأطفال.

نيابة عن السيد رئيس الجمهورية، القباج تلقي كلمة في افتتاح المؤتمر السنوي الثالث للاستدامة "شراكات قطاع الأعمال: نحو حلول مستدامة أكثر كفاءة" لجمعية الأورمان ومستشفى شفاء الأورمان بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بمحافظة الأقصر.