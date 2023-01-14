اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى إطلاق نار وسط العاصمة البريطانية لندن

السبت، 14 يناير 2023 07:04 م
إصابة 4 أشخاص فى إطلاق نار وسط العاصمة البريطانية لندن الشرطة البريطانية
كتب محمد جمال

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أعلنت شرطة لندن اليوم إصابة 4 أشخاص فى إطلاق نار وسط العاصمة البريطانية، بحسب صحيفة "ماى لندن".

وعثر المسعفون في مكان الحادث على ثلاث نساء ، تتراوح أعمارهن بين 48 و 54 و 41 عاما ، جميعهن مصابات، وتم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، كما أصيبت فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات فى نفس الحادث.

ووصلت سيارة اسعاف الى مكان الحادث وقامت مروحية تابعة للشرطة بمسح المنطقة، وتعتقد الشرطة أن الطلقات ربما أطلقت من مركبة متحركة فرت بعد ذلك من مكان الحادث.

وقال شاهد أنهم كانوا داخل كنيسة القديس الويسيوس عندما وقع الحادث.


بريطانيا

إطلاق نار

لندن

الشرطة البريطانية



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