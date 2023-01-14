اليوم السابع
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أكرم القصاص
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موسكو: دبابات بريطانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسى فى أوكرانيا

السبت، 14 يناير 2023 06:22 م
موسكو: دبابات بريطانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسى فى أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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انتقدت السفارة الروسية في لندن تزويد بريطانيا أوكرانيا بدبابات "تشالينجر 2"، وأكدت أنها لن تساعد قوات كييف في قلب موازين الحرب، بل ستصبح هدفا مشروعا للقوات الجوية الروسية، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت السفارة في بيان إن"إرسال الدبابات لن يقرب نهاية القتال، بل سيسهم في زيادة حدته، وسقوط المزيد والمزيد من الضحايا".

وأكدت أن الدبابات لن تساعد القوات الأوكرانية على قلب مسار الحرب وستشكل هدفا مشروعا للقوات الجوية الروسية.

في وقت سابق، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نيّة بريطانيا تزويد القوات الأوكرانية بدبابات "تشالنجر 2" ومنظومات مدفعية إضافية.


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