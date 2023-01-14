إحالة 5 أشخاص للجنايات بتهمة التنقيب عن آثار والتسبب فى موت عامل بالإسكندرية

الاسكندرية أسماء على بدر

أحالت نيابة العامرية بالإسكندرية اليوم، 5 متهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة التنقيب عن الآثار بدون ترخيص، بعد أن تسببا فى مصرع عامل، أثناء تنقيبه عن الآثار أسفل عقار بمنطقة العامرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالى، بوفاة شخص داخل حفرة اسفل عقار بشارع مخزن الانابيب، بمنطقة عبد القادر دائرة القسم.

على الفور، انتقل ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، إلى موقع البلاغ، رفقة سيارة إسعاف وقوات الحماية المدنية.

وبالمعاينة والفحص تبين وجود حفرة بأحدى الغرف قطرها حوالى متر تقريبا وعمقها 5 أمتار ووجود شخص جثة احد الأشخاص داخلها.

كشفت التحريات أن صاحب المنزل استعان بـ5 اشخاص للتنقيب عن الآثار أسفل العقار عن طريق الحفر، ويوم الحادث انهارت اجزاء من الحفرة على الشخص المتوفى وانهال عليه التراب اثناء قيامه بالحفر ما أدى لوفاته مختنقا.

تم نقل جثة المتوفى الى مشرحة الاسعاف تحت تصرف النيابة العامة، والقى القبض على باقى المتهمين، وتم التحفظ على معدات الحفر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.