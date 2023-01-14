اليوم السابع
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الحبس سنة لمواطن وتغريمه مليون جنيه بسبب تنقيبه عن الآثار فى الشرقية

السبت، 14 يناير 2023 02:55 م
الحبس سنة لمواطن وتغريمه مليون جنيه بسبب تنقيبه عن الآثار فى الشرقية المستشار سلامة جاب االله رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، بمعاقبة مواطن بالحبس لمدة سنة وتغريمه مليون جنيه، لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بقرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق، كما أمرت المحكمة بإيقاف العقوبة الخاصة بالحبس.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، وشادي المهدى، وأمانة سر نبيل شكرى، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 3775 لسنة 2022 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 780 كلى جنوب الزقازيق،ليوم 23 من شهر يناير الماضى، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، المتهم" محمد م ع " 47 عاما مقيم الصالحية القديمة نطاق مركز فاقوس، للمحاكمة الجنائية، مع 11 متهما سبق محاكمتهم فى جلسة سابقة، وقام المتهم بعمل إعادة إجراءات.

وتبين من أمر الإحالة قيام المتهم بالاشتراك مع 11 آخرين سبق محاكمتهم،  بالقيام بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الأثار  داخل مخزن ناحية قرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق، وتبين من  التحقيقات بإنتقال الأجهزة الأمنية وجود حفرة عمقها ثمانية أمتار تقريبا، ومعدات والآلات خاصة بالحفر وذلك بقصد التنقيب عن الاثار،وتوصلت تحريات مباحث شرطة السياحة والآثار بالشرقية لصحة الواقعة.

 


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