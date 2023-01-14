أكرم القصاص: مشروعات الدولة تنعكس بالإيجاب على المواطن

كتب أحمد عرفة

شارك الكاتب الصحفى، أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، في احتفال قناة دي إم سى، باحتفالية مرور 6 سنوات على تدشينها.

وقال الكاتب الصحفى، أكرم القصاص، خلال احتفال قناة دي إم سى، إن قناة دى إم سى منذ افتتاحها وهى تحرص على تقديم كل المعلومات بشفافية للمشاهدين وتقدم كل ما يريدوه المشاهد.

وأوضح أكرم القصاص، أن قناة دي إم سى تحرص على المعلومة الدقيقة من خلال برامج منوعة سواء سياسية أو فنية أو إخبارية وتقدم وجبة متكاملة تسلية وترفيه ومعلومات وتقدم خدمات متنوعة .

ولفت أكرم القصاص، إلى أن الدولة المصرية تشهد تدشين الكثير من المشروعات، وهذه ليس مجرد مشروعات فقط ولكنها خطوات هامة تنعكس بالإيجاب على المواطنين المصريين، موضحا أن المشروعات التي يتم افتتاحها متنوعة.

وأشار الكاتب الصحفى أكرم القصاص، إلى أن مصر لم يكن بها شبكة طرق قبل ذلك، ولكن أصبح الآن هناك شبطة طرق جيدة للغاية وتم الاهتمام بالجودة ليزيد تصنيف مصر في مؤشر الطرق.