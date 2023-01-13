وكيل تعليم كفر الشيخ: توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب لأداء امتحانات الترم الأول

كفر الشيخ - محمد سليمان

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، اجتماعا عبر الفيديوكنفرانس، بمديري الإدارات التعليمية، بحضور كل الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومصطفى مرعي، مدير التعليم العام، ومديري التعليم الابتدائي والاعدادي، وإدارة شئون الطلاب، لمتابعة استعدادات المدارس، لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، بدءا من الغد السبت.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم ، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بالتواصل المستمر بين رؤساء المدن وغرف العمليات الرئيسية والفرعية، موجهاً بحسن معاملة الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء لهم.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه وجه بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ،و ضوابط الامتحانات وعدم السماح بدخول المحمول، موجها بتصحيح أوراق الطلاب أولا بأول، والتأني في رصد الدرجات لإعطاء كل طالب حقه، ومراجعة أعمال الرصد، لتفادي الأخطاء.

وتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الأول من العام الدراسي 2022-2023 بمحافظة كفر الشيخ، غداً السبت 14 يناير 2023: مادة اللغة العربية والخط والإملاء و مادة التربية الدينية، ويوم الأحد 15 يناير 2023: مادة العلوم و مادة المهارات المهنية، ويوم الاثنين 16 يناير 2023: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويوم الثلاثاء 17 يناير 2023: مادة اللغة الإنجليزية والأربعاء 18 يناير 2023 امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحان الصف الخامس الابتائي، يوم السبت 14 يناير 2023: مادة اللغة العربية والخط والإملاء و مادة التربية الدينية، ويوم الأحد 15 يناير 2023: مادة العلوم و مادة المهارات المهنية، ويوم الاثنين 16 يناير 2023: مادة الدراسات الاجتماعية و مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويوم الثلاثاء 17 يناير 2023: مادة اللغة الإنجليزية،ويوم الأربعاء 18 يناير 2023 مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي يوم السبت 14 يناير 2023: امتحان مادة اللغة العربية وخط وإملاء ، وامتحان مادة الحاسب الآلي ، ويوم الأحد 15 يناير 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وامتحان مادة التربية الدينية، ويوم الاثنين 16 يناير 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وامتحان التربية الفنية، ويوم الثلاثاء 17 يناير علوم وهندسة، ويوم الأربعاء 18 يناير جبر واحصاء.

جدول امتحان الصف الثاني الاعدادي، يوم السبت 14 يناير امتحان مادة اللغة العربية وخط وإملاء ، وامتحان مادة الحاسب الآلي، ويوم الأحد 15 يناير مادة الهندسة والتربية الفنية، يوم الاثنين 16 يناير مادة العلوم والتربية الدينية، والثلاثاء 17 يناير مادة الجبر والإحصاء ودراسات اجتماعية، والأربعاء 18 يناير امتحان مادة اللغة الانجليزية.