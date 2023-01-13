تعليم الإسماعيلية: تسليم أرقام الجلوس بالمدارس لطلاب الشهادة الإعدادية غدًا

كتب – السيد فلاح

قال الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه أعطي تعليمات مشددة بضرورة البدء غدًا السبت في تسليم أرقام الجلوس لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 الفصل الدراسي الأول.

وأكد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، في بيان له، أنه تم تسلم أقام الجلوس اليوم الجمعة للإدارات التعليمية على أن يتم تسليمها للمدارس غدًا السبت للبدء في تسليمها لطلاب الشهادة الإعدادية.

وتابع "بحيرى"، أعطيت تعليمات بضرورة توافر أرقام الجلوس بوقت كاف قبل انطلاق الامتحان المقرر له البدء يوم الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أن عدد اللحام يبلغ 166 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بعدد طلاب 27 ألف و800 طالب وطالبة.

ووكان قد أعلن الدكتور محمد بحيرى، جاهزية جميع لجان مدارس محافظة الإسماعيلية على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، واستقبال طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ووفق الجداول المعلنة بكل مدرسة وعلى الموقع الخاص بالمديرية وبكل إدارة تعليمية.

وتابع "بحيرى": تم تشكيل غرف عمليات خاصة بامتحانات النقل بالمديرية والإدارات التعليمية، بهدف التواصل لمتابعة سير العملية الامتحانية، إلى جانب تذليل أي عقبات خلال الامتحانات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات ومديرى الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة، لمتابعة آخر المستجدات لحظة بلحظة وجرى التشديد على التزام الجميع بالقواعد المنظمة والكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن، لحسن وانتظام العمل مشددًا بضرورة توفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة والبعد عن كل ما يثير القلق أو التوتر .

الجدير بالذكر أن الامتحانات تتضمن صفوف النقل بمدارس التعليم العام "من الرابع حتى الثانى الإعدادى" صفوف النقل بمدارس التربية الخاصة، الفصل الواحد "من الثانى حتى السادس الابتدائى، صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى.