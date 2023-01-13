هيئة تنمية الصعيد: تنفيذ 27 مشروعا منذ 2018 بتكلفة 1.8 مليار جنيه

إبراهيم حسان

قال شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد ، إن الصعيد يشهد طفرة تنموية كبيرة لم تحدث من قبل، وأنفلت الدولة المصرية مليارات الجنيهات لتطويره خلال السنوات السابقة.

أضاف شريف صالح، في لقائه مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، ببرنامج "مصر جديدة"، أن المشروعات التموية التي يشهدها الصعيد تستهدف رفع مستوى المعيشة، والاهتمام بالمواطن المصري، متابعا: "هيئة تنمية الصعيد، نفذت 27 مشروعا منذ عام 2019، بتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه".

وأوضح شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصعيد ليس له حدود، مردفا: "الصعيد قاطرة التنمية في مصر، والمشروعات التي تنفذها الدولة بمثابة تعويض لأهل الصعيد عن الفترات السابقة التي لم يحصلوا فيها على كامل حقوقهم".

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء/ شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، حول جهود الهيئة بمحافظات الوجه القبلي في مختلف محاور التنمية.

وأكد رئيس الوزراء تضافر جهود مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بهدف دفع خطط التنمية في الصعيد، بما يُسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة هناك، لتنفيذ مشروعات تُساهم في رفع مستويات التشغيل، واتاحة المزيد من فرص العمل، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

من جانبه أشار اللواء/ شريف صالح إلى أن هيئة تنمية الصعيد تُمارس دورها منذ إنشائها عام 2018 وفق استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد في إطار رؤية مصر 2030، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بتخطيط وتنفيذ مشروعات تنموية في جميع المجالات بواقع 17 مشروعاً، في المحور: الزراعي، والاجتماعي، والصناعي، والبيئي، وذلك بمُشاركة أهالي الصعيد وبالتعاون مع شركاء التنمية، تحقق نسباً مرتفعة من التشغيل، وعائداً تنموياً للمناطق المستهدفة، مع استثمار الموارد البشرية والطبيعية لتعزيز التنمية المتوازنة في محافظات الصعيد.

فيما يخص المحور الإجتماعي، أوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد القيام بتنفيذ عدة مشروعات تستهدف رفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل، على رأسها مشروع تنمية قرى وادي كركر لأهالي النوبة بأسوان، والذي يشهد تنفيذ مشغلِ للحرف التراثية، ومحطة وخزان للمياه، ومركزِ للشباب، وكذا مشروع تطوير ورفع كفاءة موقف الحواتم بالفيوم ليصبح أول موقف نقل ركاب ذكي بمحافظات الصعيد، ليتسع لنحو 180 سيارة، ويضم 40 محلاً تجارياً و 19 مكتباً إدارياً، إلى جانب تنفيذ المجمع الصناعي الحرفي لإنتاج السجاد، بقرية ديسيا بالفيوم، ضمن جهود الحفاظ على الحرف التراثية، من أجل تعزيز قدرات أصحاب الحرف اليدوية، والترويج لتلك المنتجات في المعارض المحلية والدولية، ويتيح نحو 650 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف "صالح" أن المحور الاجتماعي يشهد أيضاً تنفيذ 3 مُجمعات صناعية حرفية بمحافظات الوجه القبلي، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع تزويدها بالمعدات وتدريب العاملين، في إطار خطة الدولة لدعم الصناعات الصغيرة، وتوفير فرص العمل لرفع مستوى المعيشة بالصعيد، ويقع المجمع الأول بقرية بلانة بمركز نصر النوبة بأسوان، والثاني في قرية الرمادي قبلي بمركز إدفو بأسوان، والثالث بقرية بني واصل بمركز ساقلتة بسوهاج، ويضم كل مجمع حرفي 30 ورشة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويتيح كل مجمع نحو 370 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وفيما يتعلق بالمحور الزراعي، أكد اللواء شريف أحمد صالح، أنه يتم تنفيذ عدة مشروعات لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وخاصة الرئيسية، وتتضمن تلك المشروعات إنشاء مُجمع صوب زراعية لإنتاج شتلات القصب بكوم امبو بأسوان، بواقع 10 ملايين شتلة في الموسم الواحد، في إطار من ترشيد استخدامات مياه الري وخفض التكاليف، وكذا مشروع رفع كفاءة وتطوير مزرعة الدواجن التكاملية بقرية العزب بالفيوم، لإنتاج 240 ألف طائر في الدورة الواحدة، من سلالات الدواجن الأصيلة، وكذا إنتاج بيض المائدة البلدي، ومن المخطط أن يتيح ذلك المشروع نحو 550 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار "صالح" إلى أنه اتصالاً بالمحور الزراعي، تقوم هيئة تنمية الصعيد برفع كفاءة وتشغيل مزرعة الدواجن والمجزر الآلي بقرية المطاهرة بأبو قرقاص بالمنيا، بهدف الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 1.8 مليون طائر سنوياً، واتاحة 240 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وكذا رفع كفاءة مزرعة دواجن انتاج بيض المائدة بقرية شوشة بمركز سمالوط بالمنيا، لتحقيق طاقة إنتاجية إلى 1.6 مليون بيضة شهرياً، واتاحة 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى إنشاء مجمع دواجن تكاملي بقرية بنبان بمركز دراو بأسوان، بطاقة إجمالية 450 ألف طائر سنوياً، ويوفر 350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة 21 وحدة بيطرية بمراكز طما، وطهطا، والمراغة، وجهينة، والمنشأة، وجرجا، والبلينا، ودار السلام، بمحافظة سوهاج، بهدف تدعيم المزارعين بالرعاية البيطرية وزيادة الإنتاج الحيواني، وتتيح نحو 400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، هذا إلى جانب مشروع استصلاح واستزراع مساحة 1600 فدان بمنطقة أبو طرطور بالوادي الجديد، والذي يتيح نحو 1150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.