مصرع مشرف أمن بجامعة طنطا فى حادث تصادم على طريق المحلة طنطا

لقى مشرف أمن بجامعة طنطا، مصرعه متأثرا بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية يقودها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت بلاغا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا أمام قرية الرجدية مركز طنطا.

انتقلت سيارة إسعاف وقوة أمنية لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة نقل بدراجة نارية يقودها مشرف أمن بجامعة طنطا ويدعى " ع.ع" 30 سنة، ولقى حتفه فى الحال.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى وأخطرت النيابة العامة.

وكان قد شيع المئات من ابناء مدينة طنطا بمحافظة الغربية جنازة شاب يدعى محمد رمضان يبلغ من العمر 24 سنة عقب صلاة الجمعة بمسجد عواره بطنطا، بعد وفاته بشكل مفاجئ أثناء قيامه بالرقص فى حفل زفاف صديقه وحاول المتواجدين اسعافه إلا أنه فارق الحياة، وتحولت الفرحة والسعادة إلى حزن بعد وفاة الشاب أثناء احتفاله بصديقه.

وخيم الحزن على أسرة الشاب وأقاربه وأصدقائه الذين شاهدوا صديقهم يموت وهم بجواره، وودعه محبيه بالدموع وتجمعوا أمام قبره بعد دفنه لقراءة القرآن والدعاء له.

كان الشاب المتوفى والذى يعانى من أمراض مزمنة، قد حرص على حضور حفل زفاف صديقه لمشاركته الفرحة وتجمع الاصدقاء ووقف معهم للاحتفال مع العريس وبدأوا فى الرقص وسقط منهم ارضا وتوفى فى الحال وتجمع عدد كبير من الحضور محاولين اسعافه وسط حالة من البكاء الشديد إلا أنهم تأكدوا من وفاته وتم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة ولكن فشلت كل محاولات اسعافه.

وتم نقله لمنزله وسط انهيار والدته وذويه وتستعد اسرته لتشييع جنازته لمثواه الأخير عقب صلاة الجمعة بمدينة طنطا.

وكان قد لقى شاب مصرعه فى الحال فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بسبب السرعة الزائدة وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقت الاجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بشارع الأشرف بمدينة طنطا.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية لشاب يعمل دليفرى نتيجة السرعة الزائدة وسقط على اثرها الشاب ارضا وتوفى فى الحالة.

تم نقل الجثة للمشرحة ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.