رئيس جامعة طنطا: انتهاء قوائم انتظار القلب بالمستشفى التعليمى بنسبة 100%

الغربية - فريق المحافظات

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنط، فى بيان له، عن نجاح المستشفى التعليمى العالمى بالجامعة فى الانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى القلب والقسطرة بنسبة 100% للمرة الثانية على التوالى خلال 6 شهور.

وأكد رئيس الجامعة، أن المستشفى التعليمى العالمى تعمل على قدم وساق فى تنفيذ المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على قوائم الانتظار مجانًا لجميع المواطنين، من خلال تطبيق منظومة التكامل المستدام لإدارة المستشفيات بجامعة طنطا.

وأوضح الدكتور ‏أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه جار العمل على الانتهاء من قوائم الانتظار بمختلف التخصصات الطبية، بما يضمن حصول كل مواطن على حق العلاج المجانى وفقًا لاستراتيجية الدولة فى النهوض بالخدمات الصحية للمواطنين، وذلك فى إطار استراتيجية عمل واضحة على مدار 24 ساعة.

وقال ‏الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي، أنه تم الانتهاء من قوائم الانتظار، فى مجال القسطرة القلبية وتركيب الدعامات بنسبة 100%، حيث تم إجراء 945 حالة قسطرة قلبية خلال الـ 6 شهور الماضية، بمعدل 158 حالة شهريًا ، بالإضافة إلى حالات التأمين الصحى ونفقه الدولة، وتركيب 340 دعامة حياه خلال 3 شهور .

وأكد الدكتور محمود سليم جاهزية المستشفى التعليمى للبدء لاستقبال الحالات الجديدة التى ‏تشملها المبادرة خلال ‏الفترة المقبلة، ‏لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية وتقليل فترة الانتظار.

وأشاد الدكتور محمد سطيحة، رئيس قسم أمراض القلب بطب طنطا بفريق القسطرة القلبية وطاقم التمريض والفنيين بالمستشفى التعليمى العالمى، للعمل على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتميزة للمرضى وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.