مصرع شاب إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية فى طنطا

الغربية: مصطفى عادل

لقى شاب مصرعه في الحال إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بشارع الأشرف بمدينة طنطا.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية لشاب يعمل دليفري نتيجة السرعة الزائدة وسقط على اثرها الشاب ارضا وتوفي في الحالة.

وتم نقل الجثة للمشرحة ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

وكان قد لقى شخص مصرعه وأصيب 2 بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية على طريق المحلة طنطا أمام منطقة منشية البكري ثان المحلة وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا أمام منطقة منشية البكري.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بسبب السرعة الزائدة لقائد السيارة، واسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة النارية وإصابة المتواجدين بالسيارة.

تم نقل الجثة والمصابين للمستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة