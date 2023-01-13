مصادر: تصنيع الرمال الزجاجية فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية

كتب عبد الحليم سالم

كشفت مصادر قطاع الأعمال العام ، أن مشروع تصنيع الرمال الزجاجية ، أو الرمال السيليكون وسيلة مهمة جدا ؛لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة أن هذه الرمال تستخدم في تصنيع الإلكترونيات ،وهي مطلوبة عالميا، لافتة أن الرمال الموجودة في الزعفرانة وفي جنوب سيناء من أنقى رمال الزجاج في العالم‬.

أضافت المصادر ل" اليوم السابع" ‏أن شركة سيناس للمنجنيز التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك كميات كبيرة من هذه الرمال ،وجاهزة للشراكة على تنفيذ مشروع تصنيع رمال ،او على الاقل غسيل الرمال ؛مما يمثل قيمة مضافة للرمال بدلا من تصديرها خام ،موضحة أن تصدير الرمال خام هو أيضا وسيلة سريعة؛ لتوفير العملة الصعبة لمصر في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد حاليا ،مما يستدعي تذليل كافة العقبات أمام عملية تصدير الرمال الزجاجية إلى خارج البلاد فى تلك الفترة ولا سيما أنه يوجد منها احتياطات كبيرة للغاية.

‏أشارت المصادر إلى أهمية الإسراع فى تعميق وتطوير وتحديث من أبو زنيمة في الوقت نفسه حتى يتمكن من استقبال السفن إذا تحملت اكثر من 50,000 طن مما يساهم فى تسريع حركة التجارة من منطقة الصناعات فى أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء ،وكذلك استقبال البضائع الواردة ،وأيضا تصدير الرمال بكميات كبيرة من الميناء.