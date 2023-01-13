لجنة لاستلام وحدات "سكن كريم" فى أبو مناع غرب بقنا قبل تسليمها للمواطنين

قنا صابر سعيد

قال حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية بأبومناع غرب، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، إنه تم الاستلام بشكل مبدئي لعدد من الوحدات السكنية التابعة لمبادرة "سكن كريم"، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أن عمارات "سكن كريم" بمركز دشنا، تم الانتهاء من إنشاءها بواقع، 4 عمارات بقرية الميات بأبومناع، بإجمالي 32 وحدة سكنية، تم تنفيذها على مساحة 4200 متر مربع، مكونة من 4 طوابق في كل طابق وحدتين سكنيتين على مساحة 90 مترًا.

وأشار جيلاني، إلى أن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز دشنا، وعدد من القيادات التنفيذية والمشرفين على مشروعات حياة كريمة بقنا، تفقدوا الوحدات، والتي تعد أول وحدات بالمحافظة يتم فيها مواكبة البيئة الريفية التي تم إنشاء العمارات فيها، بعد إلحاق حظيرة مواشي لكل وحدة سكنية لتربية الماشية فيها.

وأكد رئيس الوحدة المحلية، على انتهاء كافة أعمال الإنشاءات الخاصة بأول وحدات سكنية على الطابع الريفي بقرية أبو مناع شرق، ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، والتي تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأن مشروع سكن كريم سوف تستفيد منه أكثر الأسر استحقاقا.

وتابع جيلاني، أن هناك لجنة مسئولة عن فحص ومراجعة طلبات المتقدمين من الفئات الأولي بالرعاية، برئاسة محافظ قنا شخصيا، لضمان اختيار الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن هذا المشروع سوف يوفر سكن ملائم يليق بالمواطن المصري طبقا لما وجه به رئيس الجمهورية.





