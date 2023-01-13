انطلاق القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة بقرية المستعمرة فى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

انطلقت صباح اليوم الجمعة، القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة، بقرية المستعمرة بمدينة القصير، بعد الانتهاء من الكشف الطبي على أهالي قرية الحمروين شمال مدينة القصير والتي استغرقت فيها مدة يومين .

وكانت انطلقت،الأربعاء الماضي، القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال شهر يناير الجارى، والتى تعد أول قوافل علاجية فى عام 2023، حيث يتم خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج والفحوصات والأشعة على أهالى قرى البحر الأحمر الجبلية والبعيدة مجانا.

وبدأت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة عملها لمدة يومين في قرية الحمروين الاربعاء والخميس الماضيين، ثم انتقلت اليوم إلى قرية المستعمرة لتستنر يومي الجمعة وغدا السبت .

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة العمل فى قرى جنوب البحر الأحمر، حيث تصل عقب قرية المستعمرة إلى قرية أبو رماد بمدينة حلايب في جنوب المحافظة يومي 15 و16 يناير الجاري، ومن ابو رماد الي قلب مدينة حلايب يومي 17 و18 يناير الجاري.

وتتوجه القوافل بعد ذلك إلى قرية راس حدربة آخر القرى المصرية على الحدود الجنوبية، وكذلك في نفس التوقيت مع قرية مرسى حميرة التابعة لمدينة الشلاتين وذلك خلال يومي 19 و20 من الشهر الجاري، ثم تنتقل شمالا إلى مرسى علم، بمركز صحة مرسي علم يومي 21 و22 يناير، ثم قرية الأمل بسفاجا لمدة يومين أيضا وقرية الأمل فى رأس غارب آخر القرى التى تختتم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة عملها بها خلال يناير الجارى.