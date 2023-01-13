فحص 1376 مواطنا بقوافل "حياة كريمة" الطبية في دمياط

دمياط - هيثم مراد

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى تم إطلاقها بعزبة حماد في مركز كفر البطيخ التابع للمحافظة، وذلك ضمن الخطة التى يتم تنفيذها بالتعاون بين محافظة دمياط و وزارة الصحة والسكان للوصول بالخدمات العلاجية لاهالى القرى، و فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إلى أنه تم فحص 1376 مواطنا ضمن فاعليات القافلة، لافتا إلي أنه تم تحويل 12 حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلا عن استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 8 حالات.

واضاف أيضا أنه تم إجراء 480 تحليل معملى، إضافة إلي فحص 19 حالة بالأشعة و 33 حالة أخري بالسونار، هذا إلى جانب صرف العلاج اللازم بالمجان.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، ان تلك القوافل التى يتم تنفيذها بشكل دورى تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية، موضحا أن هناك خطة يتم اتباعها لتغطية المحافظة بالكامل، لافتا إلي أن قوافل مبادرة "حياة كريمة" ساهمت بشكل كبير في وصول الخدمات الطبية للمناطق النائية والمناطق الاكثر احتياجا، مشددا أنه سيتم إعداد التقارير اللازمة حول تلك القوافل ونتائجها بشكل دورى مستمر.

وأكد وكيل صحة دمياط، أن بعض مشروعات المبادرة الرئاسية اقتربت على الدخول في الخدمة، مشيدا بالدور الذي قدمته مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وكذلك تطوير خدمات القطاع الطبي على مستوى المحافظة، خاصة داخل القري التي شملتها مشروعات المبادرة.

كانت مديرية الصحة بدمياط قد أعلنت عن جدول قوافل مبادرة "حياة كريمة" لفحص المواطنين بالمجان خلال شهر يناير الجاري والذي تضمن زيارة قري المحافظة.